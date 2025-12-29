پخش زنده
امروز: -
نماز وحدت مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان آبادان، به میزبانی شرکت پالایش نفت آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان آبادان امروز در مسجد پالایشگاه این شهرستان نماز وحدت را امامت حجتالاسلام والمسلمین غبیشاوی اقامه کردند.
نماز وحدت مدیران شهرستان در راستای مصوبات شورای اقامه نماز، بهصورت هفتگی و با همکاری دستگاههای اجرایی، به میزبانی یکی از سازمانها برگزار میشود.
این برنامه علاوه بر اقامه فریضه الهی نماز، فرصتی مناسب برای دیدار نزدیک مدیران، تبادل نظر، همافزایی، هماهنگی در امور اجرایی و تسهیل در پاسخگویی به ارباب رجوع در فضایی صمیمی فراهم میآورد.