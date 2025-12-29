مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان؛ از تأخیر دو ساعته فعالیت تمام ادارات و بانک‌ها و غیرحضوری شدن مدارس و مراکز آموزشی در روز سه‌شنبه، نهم دی، خبر داد.

برف، نیامده؛ هم مدارس را غیرحضوری کرد و هم به ادارات، تأخیر ۲ ساعته داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی‌محمد پاکدل‌نژاد اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش برف، برودت و افت محسوس دمای هوا، یخبندان، لغزندگی معابر و افزایش مصرف حامل‌های انرژی، با پیشنهاد اعضای ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار ایلام؛ تمام بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی؛ فردا (سه‌شنبه) با ۲ ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: مادران شاغل دارای کودک زیر ۶ سال به صورت دورکار و مادران دارای کودک دبستانی با موافقت مدیر ذی‌ربط به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

پاکدل‌نژاد اضافه کرد: تمام مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس استان در این روز به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند؛ اما امتحانات نهایی، مطابق برنامه از پیش اعلام شده آموزش و پرورش در موعد مقرر و بدون تغییر به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، گفت: شدت بارش‌ها از بامداد فردا افزایش می‌یابد که در مناطق سردسیر به شکل برف و در نواحی گرمسیر به صورت باران خواهد بود.

پاکدل‌نژاد نسبت به احتمال بالای یخبندان، کولاک، مه و لغزندگی جاده‌ها؛ به ویژه در گردنه‌ها و مسیر‌های کوهستانی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هشدار داد و افزود: اداره‌کل راهداری استان در آمادگی کامل است و در صورت لزوم، محدودیت‌ها یا مسدودی برخی محور‌ها را با تصمیم پلیس راه اعمال خواهد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با درخواست از مردم برای پرهیز از سفر‌های غیرضروری، تأکید کرد: در صورت اجبار به سفر؛ حتماً از سالم بودن وسیله نقلیه، همراه داشتن زنجیرچرخ، آذوقه و تجهیزات کافی اطمینان حاصل شود.