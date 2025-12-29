پخش زنده
از سوم تیرماه ۱۴۰۳، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در کشور لازمالاجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، براساس این قانون، معاملات املاک دارای سند رسمی تنها در صورت ثبت در دفاتر اسناد رسمی معتبر بوده و قراردادهای عادی در مراجع قضایی و اداری فاقد اعتبار خواهد بود.
همزمان با اجرای این قانون، ساماندهی اسناد مالکیت و حدنگاری اراضی در استانها با جدیت دنبال میشود. در استان لرستان، تاکنون بیش از ۸۵ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری و سنددار شده است.
مسئولان ثبت اسناد تأکید دارند اجرای کامل این قانون، نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی، شفافسازی معاملات و افزایش امنیت حقوقی شهروندان در سراسر کشور خواهد داشت.