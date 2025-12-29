وی به توسعه نامتوازن مدارس و امکانات آموزشی در سطح استان اشاره و بیان کرد پنج شهرستان استان فاقد مدارس نمونه دولتی شبانه روزی است باید برای آنها در راستای کاهش طبقات کیفیت آموزشی برنامه ریزی کنیم.

محبی درادامه خواستار تعیین تکلیف موضوع مجوز موسسات آموزشی غیردولتی درباره استحکام فنی بناهای آنها از سوی شورای آموزش و پرورش شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین از شهرداریهای و فرمانداری ها خواست طبق قانون شهریه سرویس هزار و ۵۲۰ دانش آموز مدارس استثنایی را تامین کنند.