به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بارش برف بسیاری از مناطق آذربایجان‌غربی را سفیدپوش کرد. در روستای "گه لاز" شهرستان اشنویه حدود یک متر برف باریده و جلوه ای زیبا به این منطقه بخشیده و سبب شادماني مردم شده است.

بارش برف تردد در برخی محورها و گردنه ها را کند و سخت کرده است بطوریکه امکان تردد در برخی محورها بدون زنجیرچرخ امکانپذیر نیست و برخی محورها هم مسدود شده است.

راهداران آذربایجان‌غربی در۲۴ ساعت گذشته بیش از 100 نفر از مسافران در راه‌مانده را اسکان اضطراری دادند.

راهداری از رانندگان خواسته درصورت تردد در جاده های کوهستانی و گردنه های برفگیر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و از آخرین وضعیت جاده ها آگاه شوند.