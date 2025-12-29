آغاز دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران
دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران با حضور بیش از ۴۰۰ دانشجو و تشکلهای دانشجویی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ امین مختاری رئیس جهاد دانشگاهی هنر گفت:در رویداد «جهش کاپ» دانشجویان شرکت کننده از بیش از ۱۰۰ دانشگاه کشور با هم رقابت خواهند کرد.
وی افزود: تقویت روحیه مشارکت و تعامل میان دانشجویان، توسعه مهارتهای خلاق در حل مسائل، گسترش فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، ایجاد فضایی پرنشاط برای جوانان، ترغیب آنان به حضور مؤثر در فعالیتهای جمعی و کاهش آسیبهای اجتماعی، و با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در بازیهای فکری از اهداف برگزاری این مسابقات است.
مختاری اضافه کرد: در روز نخست این مسابقات، نمایشگاه جانبی بازیهای فکری منتخب این رویداد در سالن تربیتبدنی دانشگاه تهران دایر خواهد بود.
دبیر دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران گفت: در روز نخست، کارگاههای تخصصی از جمله انتقال تجربه طراحی و ساخت اتاق معما، اصول طراحی بازی، شناخت امکانات و محدودیتها و تالار گفتوگو برگزار شد.
وی افزود: دانشجویان شرکت کننده، فردا ۹ دی با هم رقابت خواهند کرد و نفرات برتر معرفی میشود.