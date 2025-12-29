پخش زنده
سخنگوی امداد و نجات غزه گفت: چادرها در نوار غزه به طور کامل ناکارآمد شده و نه در برابر سرما و نه در برابر باران حفاظت لازم را فراهم نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود بصل، سخنگوی امداد و نجات غزه گفت: چادرها در نوار غزه به طور کامل ناکارآمد شده و نه در برابر سرما و نه در برابر باران حفاظت لازم را فراهم نمیکنند و در شرایط سخت کنونی دیگر به عنوان راه حل انسانی قابل اتکا نیستند.
وی خواستار آغاز فوری روند بازسازی و تأمین مسکنهای ایمن شد تا کرامت انسانی فلسطینیها حفظ و جان آنان محافظت شود.
به گفته بصل، از آغاز تأثیر سامانههای ناپایدار جوی بر نوار غزه، ۱۸ ساختمان مسکونی به طور کامل فرو ریخته که تلفات انسانی و خسارات مادی سنگینی بر جا گذاشته است. همچنین طی این مدت ۲۵ شهروند از جمله ۶ کودک جان باختهاند؛ شماری بر اثر سرمای شدید و برخی دیگر به دلیل ریزش ساختمانها یا سقوط در چاهها و آبگیرهای جمعآوری آب باران.
او افزود: بیش از ۱۱۰ ساختمان مسکونی دچار ریزشهای جزئی خطرناک شدهاند که تهدیدی مستقیم برای جان هزاران ساکن داخل یا اطراف آنها محسوب میشود.
به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد خیمههای آوارگان نیز بر اثر وزش شدید باد و بارندگیهای سنگین واژگون یا غرق شدهاند که بیانگر ابعاد فاجعه انسانی است.
بصل همچنین از آسیب دیدگی و غرق شدن خیمهها در مناطق مختلف غزه خبر داد که به از دست رفتن سرپناه موقت هزاران خانواده و نابودی پوشاک و لوازم خواب انجامیده و رنج انسانی بیسابقهای را تشدید کرده است.
وی اعلام کرد از آغاز این سامانه جوی، تیمهای امدادی بیش از ۷۰۰ تماس درخواست کمک دریافت کردهاند که شامل نجات افراد گرفتار در آب، رسیدگی به ریزشها و خسارات گسترده بوده است.
سخنگوی امداد و نجات غزه در پایان، بار دیگر از جهانیان و جامعه بینالمللی خواست برای امدادرسانی فوری و تأمین نیازهای انسانی اضطراری به طور جدی اقدام کنند تا از تشدید بیشتر بحران جلوگیری شود.