پخش زنده
امروز: -
پس از گذشت چهل و هشت روز از برگزاری انتخابات مجلس عراق و انجام گفتوگوهای فشرده میان جریانهای سیاسی، هیبت الحلبوسی بهعنوان نماینده شورای سیاسی اهلسنت، به ریاست مجلس عراق انتخاب شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، الحلبوسی پیش از این دو دوره نماینده مجلس بوده و اکنون با رأی نمایندگان، بهعنوان رئیس مجلس انتخاب شده است. این انتخاب، نخستین گام رسمی برای تکمیل ساختار سیاسی جدید عراق به شمار میرود.
با انتخاب رئیس مجلس، اکنون همه نگاهها به مرحله بعدی فرآیند سیاسی، یعنی انتخاب رئیسجمهور جدید عراق دوخته شده است. بر اساس عرف سیاسی در این کشور، پست ریاستجمهوری در اختیار احزاب کرد قرار دارد، اما با وجود رایزنیها و مذاکرات گسترده، احزاب کردی تاکنون نتوانستهاند بر سر نامزدی واحد و مورد اجماع به توافق برسند.
بر اساس قانون اساسی عراق، مجلس این کشور موظف است ظرف مدت یک ماه، رئیسجمهور را با اکثریت آرا انتخاب کند. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم اختلافات میان احزاب کرد و عدم دستیابی به توافق، روند سیاسی عراق ممکن است وارد بحرانی جدی شود.
در دو دهه گذشته و بر وفق توافق احزاب کردستان در تقسیم پستهای کلیدی بغداد و اربیل، پست ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی کردستان تعلق داشت، این دوره، اما مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان بطور غیر مستقیم با واگذاری این پست به اتحادیه میهنی مخالفت کرده و خواستار انتخاب رئیس جمهور جدید توسط مجلس کردستان یا فراکسیون کردها در مجلس عراق شده است.