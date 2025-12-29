پخش زنده
عضو مجلس خبرگان رهبری: از ظرفیتهای بینالمللی انقلاب در حوزههای علمی، گردشگری و تجارت بهخوبی استفاده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله اعرافی در دیدار کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اردکان و خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: سپاه و بسیج در خط مقدم دفاع مقدس و انقلاب بودهاند و نسلهای جدید باید بیش از پیش به معنویت توجه کنند.
امام جمعه میبد با اشاره به تجربههای خود در دهها کشور افزود: انقلاب اسلامی در جهان بهویژه در آفریقا، موجی فرهنگی و اعتقادی ایجاد کرده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور اظهار داشت: امروز برای نخستین بار اسلام و تشیع بهصورت بومی در کشورهای آفریقایی گسترش یافته و حتی زبان و ادب فارسی نیز در میان دهها هزار نفر آموزش داده شده است.
آیت الله اعرافی از نیجریه و شیخ زکزاکی بهعنوان نمونههای شاخص در این زمینه یاد کرد و ادامه داد: جمعیت شیعیان نیجریه به میلیونها نفر رسیده و عزاداریهای عاشورا در آفریقا به شکل گسترده برگزار میشود.
وی تصریح کرد: متاسفانه از ظرفیتهای بینالمللی انقلاب در حوزههای علمی، گردشگری و تجارت بهخوبی استفاده نشده است، در حالی که این ظرفیتها میتوانند هم سود اقتصادی و هم عزت فرهنگی برای ایران به همراه داشته باشند.