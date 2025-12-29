به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، واشنگتن‌پست نوشت، زلنسکی گفت: این درخواست را روز یکشنبه در دیدار با ترامپ در اقامتگاه مارالاگو مطرح کرده و ترامپ نیز وعده داده است این پیشنهاد را بررسی کند.

به گفته رئیس‌جمهور اوکراین، دو طرف در این دیدار درباره نسخه جدید یک طرح ۲۰‌بندی برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کرده‌اند، اما برخی موضوعات کلیدی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

این گزارش افزود: زلنسکی تصریح کرد، تضمین‌های امنیتی پیش‌بینی‌شده در طرح فعلی، حداکثر ۱۵ ساله است و امکان تمدید آن وجود دارد، اما کی‌یف خواهان تضمین‌هایی بسیار طولانی‌تر است.

او گفت: «جنگ ما عملاً از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و نزدیک به ۱۵ سال طول کشیده است؛ به همین علت از ترامپ خواستم گزینه تضمین‌های ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ ساله را در نظر بگیرد.» زلنسکی تأکید کرد، ترامپ این موضوع را «قابل بررسی» دانسته است.

در ادامه آمده است: از جمله اختلافات اساسی باقی‌مانده، سرنوشت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا ــ بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است که روسیه در سال ۲۰۲۲ آن را تصرف کرد.

هنوز توافقی درباره کنترل یا بهره‌برداری از این نیروگاه وجود ندارد و کارشناسان بار‌ها نسبت به خطر بروز فاجعه هسته‌ای در صورت تشدید درگیری‌ها هشدار داده‌اند.

این روزنامه اضافه کرد: زلنسکی همچنین برای نخستین بار به‌طور علنی از بررسی ایده تبدیل منطقه دونباس به یک «منطقه آزاد اقتصادی غیرنظامی‌شده» سخن گفت، اما تأکید کرد، هرگونه عقب‌نشینی نیرو‌های اوکراینی از مناطق تحت کنترل، تنها در صورتی ممکن است که روسیه نیز اقدام مشابهی انجام دهد، اما مسکو تاکنون واکنش رسمی به این پیشنهاد نشان نداده است.

در پایان گزارش واشنگتن‌پست آمده است: موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین نیز از دیگر محور‌های فشار آمریکا بر کی‌یف است.

زلنسکی گفته بدون برقراری آتش‌بس و دریافت تضمین‌های امنیتی، برگزاری انتخابات ممکن نیست؛ چرا که روسیه می‌تواند از دوره رأی‌گیری برای حملات گسترده یا مداخله در روند انتخابات استفاده کند، اوکراین اعلام کرده برای هرگونه انتخابات یا همه‌پرسی درباره طرح صلح، دست‌کم به ۶۰ روز آتش‌بس نیاز دارد، در حالی که روسیه همچنان با آتش‌بس مخالفت می‌کند.