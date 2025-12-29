در پی تداوم برودت هوا، فعالیت برخی مدارس استان مرکزی در روز سه‌شنبه نهم دی‌ به صورت غیرحضوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در پی تداوم برودت هوا؛ برخی از مدارس استان مرکزی در روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه غیرحضوری شدند

اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام کرد در پی تداوم برودت هوا، نحوه فعالیت مدارس استان مرکزی روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ بدین شرح اعلام می‌شود:

کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان خنداب در نوبت صبح با یک و نیم ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان آشتیان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مقطع ابتدایی نوبت صبح شهرستان شازند و بخش سربند به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد و امتحانات داخلی متوسطه با ۲ ساعت تاخیر انجام خواهد شد.

کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان فراهان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان کمیجان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان دلیجان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

امتحانات نهایی و هماهنگ پایه نهم در همه شهرستان‌ها برابر برنامه و در ساعت مقرر انجام خواهد شد.