درنشست مدیران کل، معاونان و مدیران صداوسیمای مهاباد و آذربایجانغربی بر تعامل و هم افزایی دو مرکز، برای تولیدات مشترک رسانهای با هدف معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تعامل و هم افزایی برای تولید آثار فاخر و معرفی ظرفیتهای استان و منطقه مهمترین موضوع نشست مدیران کل، معاونان و مدیران صدا و سیمای مهاباد و آذربایجانغربی بود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز مهاباد در این نشست، تعامل و همکاری مراکز صدا و سیما را گامی برای افزایش سطح کیفی تولیدات عنوان کرد و گفت: با بهره گیری از توانمندیهای دو مرکز رسانهای در استان میتوانیم ظرفیتهای موجود را با تولیدات حرفهای و جریانساز به نمایش بگذاریم.
علی عیسی زاده افزود: همافزایی رسانهای، برنامهریزی مشترک و بهرهگیری از توان تخصصی نیروهای دو مرکز را از عوامل مؤثر درتحقق اهداف طرح "ایران جان" دانست و بر تداوم این نشستهای هماهنگی برای ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای تأکید کرد.
عیسی زاده، با اشاره به نقش مؤثر رسانه ملی در مقابله با جنگ رسانهای دشمنان گفت: شبکههای معاند فراوان هستند، اما در شبکه مهاباد همواره تلاش کردهایم پاسخهای قاطع و روشنی به آنها بدهیم تا نتوانند از بیمهری جمهوری اسلامی نسبت به اهلسنت سخن بگویند؛ بهگونهای که امروز در این زمینه عملاً خلع سلاح و لال شدهاند.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجانغربی هم با تأکید بر اشتراکات اساسی دو مرکز گفت: در حوزه سیاستها و اهداف، مسیر واحدی داریم و باید با همافزایی بیشتر، به توسعه استان کمک کنیم.
حجازی فر، با اشاره به نقش رسانه ملی درتوسعه استان تصریح کرد: در حوزه سرمایهگذاری، صداوسیما نقش اساسی و اثرگذاری داشته و باید با همافزایی بیشتر، ظرفیتهای استان را به سطح ملی برده و به کل کشور معرفی کنیم.
در این نشست معاونان و مدیران این دو مرکز هم، در مورد تولید روایتهای بومی و مردمی با قابلیت اثرگذاری ملی، روایت همدلی، همبستگی و واقعیتهای فرهنگی مناطق مختلف آذربایجانغربی در قالب تولیدات مشترک رسانهای و همکاری همهجانبه بحث و تبادل نظر کردند.