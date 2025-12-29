پخش زنده
مراسم کاروان حبیب و کاروان سرباز به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در حسینیه بزرگ صاحب الزمان محمودآباد یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد گفت: این آیین معنوی با حضور گسترده خانوادههای معزز شهدا و مردم شریف دارالعباده یزد، دوستداران مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و مقاومت در حسینیه بزرگ محمودآباد برگزار شد.
مصطفی زارع زاده با اشاره به اینکه این مراسم همچنین به یاد مرحوم علامه مصباح یزدی و با محوریت گرامیداشت مقام شامخ شهدا بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی اجرا شد، افزود: این مراسم با همراهی حوزه هنری، مکتب حاج قاسم، خادمیاران رضوی و شهرداری یزد به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شد که نشاندهنده همافزایی نهادهای فرهنگی در ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی هدف اصلی از اجرای این برنامه را پاسداشت مقام والای شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثار، جهاد و مبارزه شهید حاج قاسم سلیمانی با استکبار جهانی عنوان کرد و ادامه داد: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان میدهد که مردم یزد همچنان دوستدار و پایبند به مکتب حاج قاسم هستند و بر عهد خود با انقلاب اسلامی و آرمانهای شهدا ایستادهاند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد تأکید کرد: این اجتماع گسترده پیام روشنی از وفاداری مردم یزد به نظام، انقلاب و راه شهدا دارد و برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده خواهد داشت.