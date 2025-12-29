پخش زنده
امروز: -
رزمایش بزرگ چین بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشته است .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک خبرگزاری رویترز نوشت: چین روز دوشنبه گستردهترین رزمایش نظامی خود را در اطراف تایوان آغاز کرد؛ مانوری که به گفته مقامهای پکن با هدف نمایش توانایی ارتش چین برای محاصره کامل این جزیره و قطع آن از هرگونه حمایت خارجی طراحی شده است.
خبرگزاری رویترز اضافه کرد: فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین اعلام کرد، در چارچوب رزمایش موسوم به «ماموریت عدالت ۲۰۲۵»، یگانهایی از نیروهای زمینی، ناوهای جنگی، جنگندهها و توپخانه بهکار گرفته شدهاند تا تایوان را به طور کامل محاصره کرده و تمرینهایی شامل شلیک مهمات واقعی، حملات شبیه سازی شده به اهداف زمینی و دریایی و مسدود سازی بنادر اصلی این جزیره را اجرا کنند.
این گزارش افزود: تمرینهای شلیک واقعی تا روز سهشنبه در هفت منطقه دریایی ادامه خواهد داشت که بنا بر اعلام اداره ایمنی دریایی چین، از نظر وسعت و نزدیکی به تایوان بیسابقه است.
وزارت دفاع تایوان اعلام کرد، چین حتی یک منطقه اضافی برای یک رزمایش دو ساعته بدون اطلاع قبلی در آبهای شرقی این جزیره ایجاد کرده است.
در ادامه آمده است: این رزمایشها تأثیر مستقیم بر حملونقل هوایی تایوان گذاشته و وزارت حملونقل این جزیره اعلام کرده است، بیش از ۱۰۰ هزار مسافر پروازهای بینالمللی تحت تأثیر قرار میگیرند و حدود ۸۰ پرواز داخلی نیز لغو خواهد شد، این ششمین دور رزمایش بزرگ چین پیرامون تایوان از سال ۲۰۲۲ به شمار میرود؛ زمانی که نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان سفر کرد.
رویترز مینویسد: این تحرکات نظامی تنها ۱۱ روز پس از اعلام بسته تسلیحاتی ۱۱.۱ میلیارد دلاری آمریکا برای تایوان انجام میشود؛ بزرگترین فروش سلاح به این جزیره تاکنون که با واکنش تند وزارت دفاع چین همراه شد.
تحلیلگران میگویند پکن با این رزمایشها پیام روشنی به «مداخله خارجی» به ویژه آمریکا و متحدانش ارسال میکند و همزمان مرز میان تمرین نظامی و آمادگی واقعی برای حمله را به طور فزایندهای کمرنگ کرده است.
این گزارش اضافه کرد: ارتش چین همزمان ویدئویی از فناوریهای نظامی جدید از جمله رباتهای انساننما، پهپادهای کوچک و سگهای رباتیک مسلح منتشر کرده است، در مقابل، وزارت دفاع تایوان با انتشار ویدئویی از سامانههای تسلیحاتی خود، از جمله راکتاندازهای آمریکایی «هیمارس»، بر آمادگی نیروهای مسلح این جزیره تأکید کرد و اعلام داشت ارتش تایوان در حالت آمادهباش کامل قرار دارد.
در پایان گزارش آمده است: مقامهای تایوان میگویند ۸۹ فروند هواپیمای نظامی چین، ۱۴ ناو جنگی و ۱۴ شناور گارد ساحلی این کشور در اطراف جزیره مشاهده شدهاند و برخی از آنها وارد رویارویی نزدیک با شناورهای تایوانی در محدوده ۲۴ مایلی سواحل شدهاند؛ تحرکاتی که به گفته تایپه میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه و برای امنیت بینالمللی داشته باشد.