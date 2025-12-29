رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما گفت: سازمان صداوسیما با راه‌اندازی «شبکه بازی» در قالب سه ساعت پخش روزانه از شبکه امید و ورود به حوزه تولید و بازارپردازی بازی‌های رایانه‌ای، حمایت عملی خود از صنعت بازی کودکان و نوجوان را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با تأکید بر نقش بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین و اثرگذارترین حوزه‌های سرگرمی و تربیتی کودکان و نوجوانان، از تدوین یک طرح جامع برای ورود جدی به این عرصه خبر داد.

وی افزود: شبکه بازی که حدود یک‌ونیم سال است از شبکه امید روی آنتن می‌رود، به یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های نوجوان صداوسیما تبدیل شده و علاوه بر پخش محتوا، زمینه تولید، ترویج و بازارپردازی بازی‌های ایرانی را نیز فراهم کرده است.