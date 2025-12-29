پخش زنده
امروز: -
در طرح بازرسی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری اتاق اصناف پنج واحد صنفی متخلف مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات استان قم با اشاره بهدستور رئیس کل دادگستری و دادستان استان مبنی بر برخورد با افرادی که مرتکب گران فروشی و احتکار میشوند گفت: طرح بازرسی از فروشگاهها و مغازهها در سطح شهر قم آغاز شده است و با اشخاصی که دچار تخلف گران فروشی، عدم درج قیمت، احتکار یا عدم ضوابط قیمت گذاری شوند واحد صنفی آنان مهر و موم میشود و جریمه چند برابری نیز اعمال میشود .
سید مصطفی دانش افزود: درربازرسی از واحدهای صنفی مختلف ۴ واحد صنفی مهروموم شده تخلفاتی از جمله گران فروشی، عدم درج قیمت، تداخل صنفی داشتند و به دستور شعبه رسیدگی کننده مهر و موم شدند و از یک تا ۱۰ روز مهر و موم باقی می مانند.
مردم هم این گونه تخلفات را در واحدهای صنفی دی وی از مردم خواست تا با مشاهده هر گونه تخلف آن را در سامانه tazirat۱۳۵.ir یا تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صمت شکایت ثبت کنند و برای پیگیری شکایت خود در سامانه ۱۳۵ کد دستوری #۰۱۳۵*۴* شماره گیری نمایند و از ثبت شکایت خود اطمینان حاصل نمایند.