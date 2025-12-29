

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی شعبه گیلان با حضور معاون توسعه دانشگاه، به‌منظور بررسی وضعیت تأمین و توزیع دارو و مکمل‌های انسانی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی با تشریح چالش‌های موجود، بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی سازوکار‌های اجرایی برای پیشبرد بهتر برنامه‌ها تأکید کردند.

آنان مشکلات مرتبط با تأمین دارو، محدودیت منابع مالی، چالش‌های نقدینگی و تأثیر آن بر فرآیند توزیع را از مهم‌ترین مسائل این حوزه عنوان کردند.

نمایندگان انجمن همچنین بر لزوم چینش و طراحی سازوکار‌های مشخص و کارآمد برای جلوگیری از بروز بحران در مواقع حساس، به‌ویژه در شرایط خاص و ناپایدار اقتصادی، تأکید کرده و پیشنهاد‌هایی را در راستای بهبود هماهنگی‌ها و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو مطرح کردند.

معاون توسعه دانشگاه، با قدردانی از همراهی و همکاری مستمر شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی، گفت: این شرکت‌ها همواره در شرایط بحرانی کمک‌حال دانشگاه بوده‌اند و در مقاطع حساس، پشت دانشگاه و نظام سلامت را خالی نکرده‌اند.

مصطفی گل‌شکن افزود: تمام تلاش مجموعه دانشگاه بر این است که با مدیریت منابع موجود، توزیع اعتبارات به‌موقع انجام شود تا شرکت‌های پخش نیز با کمترین مشکل در مسیر خدمت‌رسانی قرار گیرند.

در پایان این نشست، بر تداوم تعامل، همفکری و همکاری مشترک میان دانشگاه و شرکت‌های پخش دارو به‌عنوان راهکاری مؤثر برای عبور از چالش‌های پیش‌رو تأکید شد.