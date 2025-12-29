پخش زنده
با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی بیشتر شده و دقت در نصب و استفاده ازین کالاها ضرورت دوچندان یافته است.
با رعایت نکات ایمنی زمستان را بدون حادثه ناگوار سپری کنیم با سرد شدن هوا استفاده از وسایل گرمایشی بیشتر میشه، اما در نصب و راه اندازی اونها نباید سهل انگاری کنیم.
کوچکترین سهل انگاری در استفاده از وسایل گرمایشی از گاهی حوادث جبران ناپذیری به همراه دارد.
به گفته رئیس اورژانس استان، مردی ۵۰ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از کرسی ذغالی در شهرستان شازند جان خود را از دست داد.
ایراننژاد در استفاده از وسایل گرمایشی بدون رعایت استانداردهای مورد نظر در فضاهای بسته هشدار داد.