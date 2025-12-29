زاکانی شهردار تهران با تأکید بر اینکه حماسه نهم دی تجدید میثاق ملت ایران با ولایت فقیه بود، گفت: مردم انقلابی با بصیرت خود، آتش فتنه ۸۸ را برای همیشه خاموش کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار تهران با تأکید بر اینکه حماسه نهم دی طلوع دوباره انقلاب اسلامی و تجدید میثاق ملت ایران با ولایت فقیه بود، گفت: امروز ما مسئولان ادامه‌دهندگان همین مسیر هستیم و وظیفه داریم با خدمتگزاری صادقانه، این اعتماد و پیمان مردمی را پاس بداریم.

علیرضا زاکانی در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی که در مصلی ساری برگزار شد، با اشاره به حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: در آن مقطع، با طرح دروغ «تقلب»، بزرگ‌ترین جنگ شناختی و تحلیلی در داخل کشور رقم خورد و تلاش شد با القای اطلاعات غلط، افکار عمومی دچار تردید و دوگانگی شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با سخنرانی تاریخی و روشنگرانه خود و با تکیه بر بصیرت مردمی، تمامی توطئه‌های دشمنان را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقش بر آب کردند.

شهردار تهران با بیان اینکه برخی افراد با ظاهر انقلابی اما با فاصله گرفتن از آرمان‌های نظام اسلامی، به مردم اطلاعات نادرست می‌دادند، گفت: این افراد با سوءاستفاده از نام امام(ره)، در مقابل امام جامعه ایستادند و تلاش کردند مسیر انقلاب را منحرف کنند.

زاکانی تصریح کرد: مردم انقلابی ایران با حضور آگاهانه و دشمن‌شناسانه خود در حماسه نهم دی، به صحنه آمدند و آتش فتنه ۸۸ را برای همیشه خاموش کردند و بار دیگر وفاداری خود به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی پیام‌آور نظامی است که میراث پیامبر اکرم(ص) بوده و با اتکا به اسلام ناب محمدی(ص)، رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و بیداری ملت ایران، در مسیر نجات بشریت از ظلم مستکبران در حال حرکت است.

شهردار تهران با بیان اینکه ملت ایران پرچمدار زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است، افزود: امام راحل(ره) هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی، در برابر ستمگران پیروز میدان شد و با بیدار کردن ملت و تکیه بر اسلام ناب، رژیم غاصب شاهنشاهی را از صحنه تاریخ حذف کرد.

زاکانی گفت : نهم دی ماه یادآور حضور آگاهانه و تاریخی ملتی است که با بصیرت و تشخیص صحیح صحنه، در برابر فتنه و توطئه دشمنان ایستاد.

وی با بیان اینکه ۱۶ سال پیش طومار فتنه گران برای همیشه بسته شد گفت: دشمنان پس از سالها هنوز یک لحظه دست از دشمنی با انقلاب اسلامی نکشیدند.

شهردار تهران افزود: اگر شهدا و حاج قاسم نبودند دشمنان اوج انتقام را از ملت ایران می گرفتند، اما مدافعین حرم در برابر زورخواهی دشمنان به معنای واقعی ایستادند.

زاکانی با بیان اینکه در جنگ دوازده روزه دشمن به یکی از اهداف خود نرسید گفت : این ملت ایران بود که با بصیرت و آگاهی همه جانبه ضربات سنگینی بر قلب دشمن وارد کرده است.