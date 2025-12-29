پخش زنده
ادارهها و مدارس برخی از شهرستانهای آذربایجانغربی فردا سهشنبه ۹ دی تعطیلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف و برودت هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستانهای ارومیه، مهاباد، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر فردا سهشنبه ۹ دی ماه تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین ادارههای شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و میرآباد با توجه به کولاک و بارش سنگین برف و برودت هوا، فردا سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.
یادآور میشود آزمونهای نهایی شهرستانهای ارومیه، مهاباد، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد فردا سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار میشود.