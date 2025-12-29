به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن گرجی در سفر به استان یزد با حضور در جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان با بیان این موضوع بر "برگزاری منظم کارگروه استانی با حضور اعضای حقوقی با رویکرد پاسخگویی بر مبنای قانون ساماندهیمد و لباس" تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب استان یزد در تولید صنعتی و دانشگاه افزود: یزد با داشتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل می‌تواند یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه مد و لباس باشد.

دبیرکارگروه مدو لباس کشور در ادامه به لزوم تفویض اختیار امور به بخش خصوصی اشاره کرد و از لزوم صدور مجوز برای رویداد‌های مد و لباس استان بر پایه محصولات ایرانی اسلامی گفت.

حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد هم در سخنانی برگزاری ۲ جلسه در سال جاری، اعطای ۲۲ نشان شیما، صدور بیش از ۵۰ کارت عضویت و ثبت ۱۳ موسسه تک منظوره در استان یزد را از دستاورد‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس استان دانست.

وی با اشاره به اینکه انجمن کارگروه یکسال است که تشکیل شده و تا کنون ۴ دوره آموزشی نیز برگزار کرده، از برگزاری جشنواره پارچه یزد در این استان به عنوان شهر تولید نساجی خبر داد.

دانشی افزود: درصورت پیوند و قرابت بین تولیدکنندگان پارچه و لباس و بازار، بانماد‌های ملی و استانی می‌شود اثرگذاری خوبی داشت.

در این جلسه همچنین، میرجلیلی از فعالان حوزه مد و لباس استان خواستار فعال شدن دبیرخانه کارگروه و هماهنگی بیشتر با موسسات شد.

دومین جشنواره استانی مد و لباس نارین دخت، ۱۴ تا ۱۶ دی ماه در استان یزد برگزار می‌شود.