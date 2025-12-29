در نشست مشترک مدیرکل و معاونان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز لرستان، بر توسعه همکاری‌های رسانه‌ای با هدف ارتقای آگاهی عمومی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این نشست،علیرضا شیروی مدیرکل صدا و سیمای لرستان از آمادگی کامل رسانه ملی برای همراهی با محیط‌زیست و بازنمایی ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان در سطح ملی و بین‌المللی خبر داد.

همچنین مدیرکل محیط‌زیست لرستان، آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی را یکی از ضرورت‌های مهم حفاظت از محیط‌زیست دانست و نقش صدا و سیما را به‌عنوان بازوی فرهنگی این حوزه، اثرگذار و تعیین‌کننده عنوان کرد.