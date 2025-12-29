به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی دو بازیکن استقلال در تمرین امروز دوشنبه ۸ دی ماه آبی‌ها شرکت کردند.

تمرین تیم فوتبال استقلال پس از شکست شب گذشته مقابل گل گهر امروز پیگیری شد. در این تمرین رضاییان و جلالی نیز حضور داشتند.

این دو بازیکن در دو بازی اخیر با نظر کادر فنی استقلال در فهرست ۱۸ نفره تیم قرار نداشتند و حتی ریکاردو ساپینتو در نشست خبری شب گذشته دیدار برابر گل گهر به خبرنگاران اعلام کرد که رضاییان خواستار جدایی از استقلال است، اما این بازیکن گفت که این درخواست از طرف او نبوده است.