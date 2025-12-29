اداره کل بهزیستی استان ایلام در اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی، موفق به کسب رتبه برتر در گروه سلامت و رفاه اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بهزیستی ایلام بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ و تایید ستاد جشنواره شهید رجایی موفق به کسب رتبه برتر در گروه سلامت و رفاه اجتماعی شد.

این جشنواره با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسئولان محلی در سالن شهید رجایی استانداری ایلام برگزار شد و از “حسین نورعلیوند ” مدیر کل بهزیستی ایلام در کنار سایر مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی از سوی استاندار تقدیر به عمل آمد.

اداره کل بهزیستی استان ایلام سال گذشته نیز در اختتامیه بیست و هفتمین دوره جشنواره شهید رجایی و بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ در محور اقتصاد مقاومتی، حائز رتبه برتر شد.