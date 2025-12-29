پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری دولول و تعدادی ادوات غیرمجاز صید و صیادی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواد اصلانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و پایش شبانه در حاشیه رودخانه زرینهرود، موفق به شناسایی و جمعآوری یک رشته تور دامی غیرمجاز شدند که توسط دو نفر متخلف در بستر رودخانه کارگذاری شده بود.
وی افزود: مأموران در ادامه مأموریت، یک شکارچی متخلف را که با هدف شکار اردک وارد منطقه شده بود، پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند و از وی یک قبضه اسلحه شکاری ساچمهزنی دولول به همراه چهار عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ با بیان اینکه از متخلفان ادواتی از جمله تور صیادی، تعدادی ماهی و یک جفت چکمه صیادی نیز کشف شده است، تصریح کرد: کلیه موارد کشفشده در محل صورتجلسه و پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
اصلانی با تأکید بر ضرورت حفاظت از آبزیان و زیستگاههای آبی منطقه خاطرنشان کرد: گشتها و پایشهای شبانهروزی مأموران یگان حفاظت بهصورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.