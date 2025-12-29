مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان بر ضرورت همکاری معادن و شرکت‌های حمل‌ونقل برای ساماندهی حمل مواد معدنی و جلوگیری از اضافه‌تناژ کامیون‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نعمت‌اله حسین‌زاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان، روز دوشنبه در نشستی با بنی‌اسد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، بر ضرورت همکاری معادن و شرکت‌های حمل‌ونقل برای ساماندهی حمل مواد معدنی و جلوگیری از اضافه‌تناژ کامیون‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به پایش بار‌های معدنی توسط تیم‌های گشت نظارت با استفاده از باسکول‌های سیار گفت: متأسفانه برخی کامیون‌ها بیش از ظرفیت مجاز اقدام به حمل بار می‌کنند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری جاده‌ها، ایمنی محور‌های جنوب کرمان و کاربران جاده‌ای را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. جاده‌ها از زیرساخت‌های مهم اقتصادی هستند و حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از ارکان اصلی چرخه اقتصاد به‌شمار می‌رود.

حسین‌زاده افزود: معادن می‌توانند در محور‌هایی که جاده‌ها از مسیر آنها عبور می‌کند یا بار معدنی در آن مسیر‌ها جابجا می‌شود، مشارکت داشته باشند و با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، در نگهداری و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای سهیم شوند. همچنین با این همکاری، مواد معدنی از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل جنوب کرمان بارنامه‌دار شده و فرآیند حمل‌ونقل به‌صورت قانونی، شفاف و منظم انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با اشاره به موضوع کارت هوشمند رانندگان اظهار کرد: برای کامیون‌داران و رانندگانی که فاقد کارت هوشمند هستند و امکان اخذ بارنامه برای آنها فراهم نیست، این اداره کل با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای زمینه آموزش و صدور کارت هوشمند را فراهم کرده و پیگیری این موضوع با جدیت ادامه دارد.

وی تأکید کرد: سازمان راهداری با درآمد‌های حاصل از صدور بارنامه‌ها، نسبت به نگهداری و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای اقدام می‌کند؛ بنابراین هزینه‌ای که بابت بارنامه پرداخت می‌شود، مجدداً به بهبود، ایمن‌سازی و توسعه راه‌ها بازمی‌گردد.

حسین‌زاده همچنین پیشنهاد راه‌اندازی گشت‌های مشترک راهداری و صمت را برای نظارت مؤثرتر بر حمل‌ونقل مواد معدنی مطرح کرد و آن را گامی مهم در ساماندهی این بخش دانست.

وی در پایان این نشست، ضمن قدردانی از همراهی و نگاه تعاملی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی اداره کل صمت با راهداری، نقش مهمی در ساماندهی حمل‌ونقل مواد معدنی، صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی محور‌های جنوب کرمان دارد.

در ادامه این نشست، بنی‌اسد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، با اعلام آمادگی کامل این اداره کل گفت: با همکاری معادن و راهداری، زمینه ساماندهی حمل‌ونقل مواد معدنی در جنوب کرمان فراهم خواهد شد تا اطمینان حاصل شود بار‌ها به‌صورت شفاف و قانونی جابجا می‌شوند. همچنین در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ایمنی جاده‌ها، از ظرفیت معادن استفاده خواهیم کرد.

سالاری، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل جیرفت، نیز در این نشست اظهار داشت: انجمن صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل آمادگی دارند تا در زمینه صدور بارنامه و ساماندهی کامیون‌های حمل مواد معدنی، همکاری لازم را به‌عمل آورند.