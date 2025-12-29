به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، اعلام کرد: در آذر ماه امسال تردد بیش از سه میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۰۷ خودرو در محورهای ورودی و خروجی این استان به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمد محمدی، با اشاره به اینکه محورهای عبوری استان از مهم‌ترین مسیرهای مواصلاتی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شوند، عنوان کرد: زنجان به‌دلیل قرارگیری در مسیر تردد استان‌های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان همواره یکی از کانون‌های پرتردد شبکه راهی کشور محسوب می‌شود.