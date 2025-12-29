پخش زنده
امروز: -
تالوکار مستعد استان یزد، بهعنوان ورزشکار ثابت در مرحله نخست اردوی تیم ملی ووشو جوانان اعزامی به رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ چین معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مها طالبی که پیشتر توانسته بود در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور به میزبانی شهر شاهرود، مدال طلای خوشرنگ در فرم «تایچی جوان» و مدال برنز در فرم «تایچی جین» را کسب کند، با تداوم روند رو به رشد خود، اعتماد کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و جایگاه ثابتی در اردوی آمادهسازی تیم ملی به دست آورده است.
مرحله نخست اردوی تیم ملی ووشو جوانان اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین، تا دهم دیماه به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران ادامه دارد.
این اردو پس از برگزاری رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در قم و سمنان و همچنین مسابقات قهرمانی کشور در تبریز برگزار شده و نخستین گام از شش مرحله اردوی آمادهسازی تا دوم فروردینماه ۱۴۰۵ به شمار میرود.
در این مرحله از اردو، ۶۰ ووشوکار دختر و پسر در دو بخش تالو و ساندا، زیر نظر اعضای کادر فنی تیمهای ملی در حال تمرین هستند و عملکرد فنی آنان بهصورت مستمر ارزیابی میشود.
بر اساس برنامهریزی فدراسیون ووشو، تنها برترین نفرات هر مرحله به اردوهای بعدی راه خواهند یافت تا در نهایت، ترکیب نهایی تیم ملی جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان مشخص شود.