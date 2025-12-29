سرمای هوا، زمین سنگلاخی و سختی میدان، نتوانست عزم بسیجیان استان تهران را در برگزاری شانزدهمین رزمایش ای بیت المقدس متوقف کند هزاران نیروی داوطلب بسیجی، با حضور گسترده در عملیات‌ میدانی، بار دیگر آمادگی، انسجام و توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

