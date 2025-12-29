پرتاب موفقیت‌آمیز ۳ ماهواره ایرانی به فضا، علاوه برنمایش جایگاه ایران بر فراز تحریم‌ها است بلکه پیام آور اقتدار ملی، خودباوری، عزت و استقلال کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، پرتاب موفقیت‌آمیز ۳ ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر»، به فضا، علاوه برنمایش جایگاه ایران بر فراز تحریم‌ها است بلکه پیام آور اقتدار ملی، خودباوری، عزت و استقلال کشور است که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان به همراه داشت.

این ماهواره‌ها از نوع سنجشی هستند و برای تصویربرداری دقیق از سطح زمین، کشاورزی هوشمند، مدیریت بحران و پایش محیط زیست کاربرد دارند.

مردم امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران صدا و سیما ازبازتاب پرتاب موفقیت‌آمیز ۳ ماهواره ایرانی به فضا گفتند.