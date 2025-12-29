پخش زنده
پرتاب موفقیتآمیز ۳ ماهواره ایرانی به فضا، علاوه برنمایش جایگاه ایران بر فراز تحریمها است بلکه پیام آور اقتدار ملی، خودباوری، عزت و استقلال کشور است
این ماهوارهها از نوع سنجشی هستند و برای تصویربرداری دقیق از سطح زمین، کشاورزی هوشمند، مدیریت بحران و پایش محیط زیست کاربرد دارند.
این ماهوارهها از نوع سنجشی هستند و برای تصویربرداری دقیق از سطح زمین، کشاورزی هوشمند، مدیریت بحران و پایش محیط زیست کاربرد دارند.
مردم امروز در گفتوگو با خبرنگاران صدا و سیما ازبازتاب پرتاب موفقیتآمیز ۳ ماهواره ایرانی به فضا گفتند.