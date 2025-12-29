شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با توجه به کاهش محسوس دما و بارش برف در استان درباره احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و انشعابات داخلی منازل هشدار داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این شرکت اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و ترکیدگی انشعابات در برخی مناطق وجود دارد و لازم است مشترکان به عایق‌بندی مناسب کنتور و لوله‌های آب‌رسانی منازل خود اقدام کنند.

مشترکان در صورت مشاهده یخ‌زدگی کنتور یا لوله‌های آب، شهروندان از حرارت دادن مستقیم، ریختن آب جوش و یا برافروختن آتش در مجاورت کنتور و لوله‌ها جداً خودداری کنند، چرا که این اقدامات می‌تواند موجب آسیب جدی به تأسیسات آب‌رسانی شود.

شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از یخ‌زدگی می‌توانند با سامانه تلفنی ۱۲۲ تماس بگیرند تا گروه‌های امدادی آبفا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و رفع مشکل اقدام کنند.