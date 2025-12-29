پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم میگوید: با توجه به محدودیت منابع آبی، طرحهای متنوعی از جمله احداث ۴۲ استخر معیشتی در روستاهای این شهرستان، اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و قطرهای و توسعه کشت گلخانهای در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ یارمحمدی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب موجود، احداث استخرهای معیشتی، اجرای سیستمهای آبیاری نوین و توسعه کشت گلخانهای را راهکارهای کلیدی برای افزایش بهرهوری دانست و گفت: این اقدامات در کنار توسعه سطح زیرکشت زیتون و فرآوری چرخشی محصول، آینده پایدار کشاورزی طارم را تضمین میکند.
وی افزود: شهرستان طارم با ۱۹ هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون، رتبه نخست تولید این محصول در کشور را دارد و میانگین تولید سالانه آن به ۶۰ هزار تن میرسد؛ ۷۰ درصد محصول برداشتشده در ۱۵۰ واحد فرآوری شهرستان بهصورت کنسروی، شور و زیتون شکسته آمادهسازی و عرضه و ۳۰ درصد باقیمانده نیز برای استحصال روغن به ۳۵ کارخانه روغنکشی ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی طارم تأکید کرد: ترکیب مدیریت منابع آب با توسعه زیتون و استفاده بهینه از پسماندها، نمونهای موفق از تلفیق اقتصاد چرخشی با کشاورزی پایدار است که میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.