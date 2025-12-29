پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه تنکابن در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مازندران، راهاندازی استودیوی صداوسیما در غرب استان را گامی مؤثر در تقویت پوشش رسانهای و انعکاس مطالبات مردم عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار ویژه شهرستان تنکابن در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مازندران، راهاندازی استودیوی صداوسیما در غرب استان را اقدامی مهم در جهت تقویت پوشش رسانهای و انعکاس ظرفیتها و مطالبات مردم این منطقه دانست.
مرتضی شکوهی در نشست با داود سیروس، مدیرکل صداوسیمای مازندران، با تأکید بر نقش رسانه ملی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، گفت: ایجاد استودیوی صداوسیما در غرب مازندران میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتها، تقویت هویت بومی، افزایش ارتباط مردم با رسانه ملی و انعکاس بهموقع مسائل و دغدغههای شهرستانهای غرب استان ایفا کند.
در این نشست، موضوع ایجاد و راهاندازی استودیوی صداوسیمای غرب مازندران با هدف ارتقای سطح پوشش خبری و رسانهای، بررسی و درباره الزامات اجرایی آن تبادل نظر شد.
در ادامه، فرماندار ویژه شهرستان تنکابن و مدیرکل صداوسیمای مازندران با حضور در محل پیشنهادی احداث استودیو، از این مکان بازدید میدانی کردند و شرایط فنی، زیرساختی و امکانسنجی محل مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این بازدید، مقرر شد با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، اقدامات لازم برای تسریع در روند راهاندازی استودیوی صداوسیمای غرب استان مازندران در دستور کار قرار گیرد.