به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: بر اثر بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در روز‌های گذشته، بخش کشاورزی جنوب استان کرمان متحمل خسارتی بالغ بر ۴۷۸۶۰ میلیارد ریال شده است.



وی با اشاره به جزئیات این خسارت‌ها افزود: در بخش زراعی، میزان خسارت وارده رقمی بالغ بر ۳۱۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ و همچنین، بخش باغی و گلخانه‌ای نیز با خسارتی حدود ۱۲۹۱۰ میلیارد ریال مواجه شده است.



سالاری ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌های آب‌وخاک نیز خسارت‌هایی بالغ بر ۳۷۰۴ میلیارد ریال به تأسیسات وارد شده و در حوزه دام و طیور این خسارات حدوداً ۲۴۴ میلیارد ریال است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تأکید بر لزوم حمایت فوری از کشاورزان آسیب‌دیده، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده شد.