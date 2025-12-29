پخش زنده
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان براثر بارندگیها و سیلابهای اخیر به بخش کشاورری ۴۷ هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: بر اثر بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در روزهای گذشته، بخش کشاورزی جنوب استان کرمان متحمل خسارتی بالغ بر ۴۷۸۶۰ میلیارد ریال شده است.
وی با اشاره به جزئیات این خسارتها افزود: در بخش زراعی، میزان خسارت وارده رقمی بالغ بر ۳۱۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ و همچنین، بخش باغی و گلخانهای نیز با خسارتی حدود ۱۲۹۱۰ میلیارد ریال مواجه شده است.
سالاری ادامه داد: در حوزه زیرساختهای آبوخاک نیز خسارتهایی بالغ بر ۳۷۰۴ میلیارد ریال به تأسیسات وارد شده و در حوزه دام و طیور این خسارات حدوداً ۲۴۴ میلیارد ریال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تأکید بر لزوم حمایت فوری از کشاورزان آسیبدیده، خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارات و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده شد.