

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر روشن‌بخش قنبری، در جمع انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با اشاره به روند نوین صدور و تمدید مجوز نمایشگاه‌ها، تأکید کرد: روح حاکم بر مدل جدید، ارزیابی بر مبنای شاخص‌های شفاف و از پیش تعیین شده است تا مجریان با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.



وی با بیان اینکه نظام مسائل صنعت نمایشگاهی کشور در جلسات متعدد با شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، انجمن صنفی و مجریان بررسی شده است، افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مجریان، سلب مجوز به دلایل فنی یا غیرفنی پس از سرمایه‌گذاری و فعالیت بود که با طراحی سیستم ارزیابی مشترک با شرکت سهامی نمایشگاه، این نگرانی کاهش یافته است.



روشن‌بخش قنبری ادامه داد: بر این اساس، اگر مجری بر اساس شاخص‌های مصوب عمل کند، مجوز به صورت خودکار تمدید می‌شود؛ مگر آنکه تخلفی خارج از ضوابط رخ دهد.



معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت تثبیت تاریخ‌های برگزاری نمایشگاه‌ها، مانند الگوهای جهانی، گفت: در بسیاری از کشورها، نمایشگاه‌ها در تاریخ‌های ثابت و شناخته شده‌ای برگزار می‌شوند که این امر به برنامه‌ریزی بهتر همه ذی‌نفعان منجر می‌شود.



وی اضافه کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد درآمد شرکت سهامی نمایشگاه از ۲۰ نمایشگاه بزرگ تأمین می‌شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم حداقل برای نمایشگاه‌های اصلی، تاریخ‌های ثابتی تعیین شود؛ البته با در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی و سیاست‌های وزارت صمت.



روشن‌بخش قنبری ، به موضوع واگذاری نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به مدل انحصاری و اهداف کلان نمایشگاه‌ها، به نظر می‌رسد این امر در حال حاضر منتفی است. وزیر اقتصاد نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج این موضوع دفاع کرده‌ است.



وی با بیان اینکه در فضای رقابتی، نمایشگاه‌های خوب رشد می‌کنند و نمایشگاه‌های ضعیف به طور طبیعی حذف می‌شوند افزود: وظیفه دولت ایجاد بستر مناسب برای درآمدزایی فعالان اقتصادی است.