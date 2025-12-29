

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا محمدی در ۹۲ دومین سالروز صنعت سیمان به ظرفیت تولید سیمان اشاره کرد و افزود: هم اکنون در ۹۰ میلیون تن تولید سیمان ظرفیت سازی شده ۹۰ میلیون تن تولید سیمان ظرفیت سازی ظرفیت سازی شده که با این میزان تولید رتبه ششم جهان را داریم.

وی گفت: با وجود همه موانع و محدودیت‌ها رکورد‌های خوبی در بحث تولید و صادرات داریم، اما آنچه که برای این صنعت نگران کننده است محدودیت‌های انرژی و ناترازی است که باعث شده نتوانیم اهداف خود را در این عرصه محقق کنیم.

محمدی افزود: این صنعت از سوی دیگر در حال فرسودگی است و ۱۵ تا ۲۰ دهه است که سرمایه‌گذاری جدیدی در این عرصه صورت نگرفته است.





وی ادامه داد: محدودیت در تامین انرژی و فرسودگی نگرانی‌های برای این صنعت به وجود آورده است.





رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ضمن اینکه ۶۵ درصد تولید سیمان در اختیار حاکمیت است و تنها ۳۵ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود؛ بنابراین بازسازی و نوسازی آن نیاز به حمایت دارد.

محمدی افزود: در حوزه تامین پایدار انرژی نیز در کنار افزایش بهره‌وری با بهینه سازی مصرف؛ استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و حرکت به سمت نیروگاه‌های حرارتی یعنی تولید برق از حرارت اتلافی و زائد (WHR) در دستور کار است.