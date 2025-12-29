به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، واکسیناسیون را فراتر از یک اقدام پزشکی دانست و گفت: واکسیناسیون نقش مستقیم در سلامت و آینده کودکان دارد و با ایجاد ایمنی در بدن، بدون بروز بیماری، سیستم ایمنی را برای مقابله با عوامل بیماری‌زا آماده می‌کند.

دکتر فرزاد فردوسیان افزود: این فرآیند علاوه بر محافظت از کودک، از بروز عوارض جدی بیماری‌ها نیز جلوگیری می‌کند و با ایجاد ایمنی جمعی، زنجیره انتقال بیماری‌ها را در جامعه می‌شکند.

متخصص بیماری‌های عفونی نیز با اشاره به آمار‌های جهانی تأکید کرد: واکسیناسیون در ۵۰ سال گذشته از مرگ دست‌کم ۱۵۴ میلیون کودک در جهان پیشگیری کرده است. بیماری‌هایی مانند آبله که زمانی مرگبار و چهره‌سوز بودند، به‌طور کامل ریشه‌کن شده‌اند و فلج اطفال نیز با واکسیناسیون گسترده مهار شده است؛ دستاورد‌هایی که بدون واکسن ممکن نبود.

دکتر شریف یزدی با انتقاد از گسترش واکسن‌گریزی در فضای مجازی ادامه داد: مخالفت با واکسن‌ها اغلب بر پایه شایعات، مثال‌های موردی و برداشت‌های غیرعلمی شکل می‌گیرد، در حالی که ارزیابی واکسن‌ها باید بر اساس شواهد و روش‌های علمی انجام شود. عوارض واکسن‌ها معمولاً خفیف و نادر است و در مقایسه با خطرات خود بیماری‌ها، ناچیز به شمار می‌رود.

پزشک متخصص طب ایرانی هم با تأکید بر نگاه پیشگیرانه طب سنتی ایران اظهار داشت: در طب ایرانی، پیشگیری همواره مقدم بر درمان بوده و واکسیناسیون نیز در همین مسیر تعریف می‌شود. رد واکسیناسیون به بهانه نداشتن سابقه تاریخی به شکل امروزی، محروم کردن بشر، به‌ویژه کودکان، از یک نعمت بزرگ است.

دکتر سعیده صباغ‌زادگان افزود: در منابع معتبر طب سنتی ایران، گزارش‌های مستندی از نتایج مثبت پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر وجود دارد و حکمای گذشته نیز بر اهمیت جلوگیری از گسترش بیماری‌ها تأکید داشته‌اند. واکسیناسیون، در صورت انجام بر اساس دستورالعمل‌های علمی و توصیه پزشکان، روشی مطمئن و ایمن برای حفظ حیات بشر و جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر است.

با این حال، برخی خانواده‌ها به دلیل ترس و اطلاعات نادرست، در برابر واکسیناسیون تردید دارند؛ تردیدی که به گفته متخصصان، بیشتر ریشه در ناآگاهی دارد تا واقعیت‌های علمی. پزشکان تأکید می‌کنند خطر نزدن واکسن به‌مراتب بیشتر از عوارض احتمالی آن است و انجام واکسیناسیون در سنین خردسالی، پایه سلامت آینده کودکان را شکل می‌دهد.