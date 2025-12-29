تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و ساماندهی حریم رودخانه در شهرستان
رئیس بازرسی منطقه یک کشور از تصمیمگیری نهایی برای تعیین تکلیف اراضی با کاربری نامشخص و ساماندهی حریم و بستر رودخانه در شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات بهزودی موجب رفع مشکلات حقوقی و اجتماعی موجود خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
افشین سهرابخان، رئیس بازرسی منطقه یک کشور، با اشاره به مشکلات ناشی از بلاتکلیفی برخی اراضی در سطح شهرستان اظهار کرد: تعیین تکلیف نشدن کاربری بعضی از اراضی، موجب بروز تجمعات مردمی و ایجاد مشکلاتی برای دادگستری و فرمانداری شده بود که خوشبختانه امروز با تصمیمات اتخاذشده، این مسائل در مسیر حلوفصل قرار گرفته است.
وی افزود: بخشی از این اراضی که در بستر و حریم رودخانه قرار داشت و پیشتر توسط شهرداری در غرب شهرستان به فضای سبز و محیطی پاک تبدیل شده بود، مقرر شد سایر اراضی مرتبط نیز توسط آب منطقهای تحویل شهرداری شود تا ساماندهی آنها تکمیل گردد.
رئیس بازرسی منطقه یک کشور همچنین به موضوع پساب اشاره کرد و گفت: مقرر شد شهرداری نسبت به لولهکشی پساب برای استفاده در آبیاری فضای سبز اقدام کند و متعاقب آن، چاههایی که تاکنون برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگرفت، در اسرع وقت به آب منطقهای تحویل داده شود تا از این طریق امکان تأمین بهتر آب شرب مردم فراهم شود.
سهرابخان در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات، مشکلات موجود در آیندهای نزدیک بهطور کامل برطرف شود .