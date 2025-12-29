پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در راستای بهبود شرایط میزبانی و راحتی زائران سردار دلها، وب سایت دیار مرد میدان با آدرس dmmk.ir فعال است.
این وبسایت رسمی ستاد مردمی ششمین سالگرد حاج قاسم سلیمانی با هدف انتشار اطلاعیهها، نرمافزار اسکان رایگان، پوشش اخبار، پخش زنده، تولید محتوای رسانهای، آرشیو کلیپ و تصاویر پیرامون مراسم ششمین سالگرد راهاندازی شده است.
عموم مردم میتوانند در قسمت پنل کاربری با ایجاد یک حساب شخصی، اخبار و تولید محتوای پیرامون مکتب شهید سلیمانی را در ششمین سالگرد حاج قاسم با اسم و برند خود منتشر کنند.
مردم کرمان نیز برای همافزایی و مشارکت حداکثری میتوانند با ورود به پنل کاربری در کمیتههای مردمی سالگرد ارتباط بگیرند.