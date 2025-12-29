به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و کولاک شدید در شهرستان پیرانشهر، محور مرز تمرچین مسدود و تردد کلیه وسایل نقلیه، به‌ویژه خودرو‌های سنگین و ترانزیتی، در این محور تا فردا سه شنبه ممنوع می‌باشد.

همچنین تردد مرزنشینان در قالب فعالیت رویه تجارت مرزنشینی در مرز تمرچین طی سه روز آینده (روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه؛ ۹، ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴) به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

از تمامی شهروندان، رانندگان و مرزنشینان محترم درخواست می‌شود در بازه‌های زمانی اعلام‌شده از مراجعه و تردد به مرز تمرچین خودداری نمایند.