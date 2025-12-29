به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عبدالمجید کشوری با اشارهدبه اینکه ۵۸ درصد محکومین واجد شرایط در زندان مشغول به کار هستند افزود:از ابتدای امسال ۴۰۸ گواهینانه مهارت آموزی توسط سازمان فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی برای زندانیان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه ،۵۰ درصد از زندانیان واجد شرایط مهارت آموزی هستند،افزود: نه ماهه امسال بیش از ۴۸ میلیاردتومان دستمزد به زندانیان پرداخت کردیم .

مدیر کل اداره زندانهای استان گفت:در حال حاضر، ۸۸ دوره آموزشی در ۳۵ رشته مشغول به فعالیت هستند.