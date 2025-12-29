

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در راستای تقویت مطالبه‌گری اجتماعی و پایش مردمی تالاب بین‌المللی انزلی، مجمع نیرو‌های انقلاب اسلامی شهرستان انزلی به عنوان یکی از گروه‌های انقلابی و مردم‌نهاد، روز هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست اعضای مجمع نیرو‌های انقلاب اسلامی شهرستان انزلی به عنوان بازوی اجتماعی و مردمی، ضمن تأکید بر اهمیت تالاب انزلی در ابعاد ملی و بین‌المللی، بر ضرورت استمرار مطالبه‌گری و نظارت عمومی بر روند حفاظت و احیای تالاب تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در این نشست با اشاره به جایگاه تالاب انزلی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور، بر نقش‌آفرینی مردم و گروه‌های اجتماعی در تحقق اهداف حفاظت و احیا تأکید کرد و افزود: پایش مستمر مردمی و همراهی رسانه‌ها می‌تواند مسیر احیای تالاب را هموارتر سازد و مطالبه ملی برای حفاظت از این میراث طبیعی را تقویت کند.

همچنین در این جلسه، موضوعات مرتبط با اجرای برنامه‌های آموزش و آگاه‌سازی عمومی ذینفعان و جوامع پیرامون تالاب مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای مجمع نیرو‌های انقلاب اسلامی شهرستان انزلی نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود، بر آمادگی برای همکاری در زمینه ترویج فرهنگ حفاظت از تالاب و انتقال پیام‌های آموزشی به جامعه تأکید کردند.