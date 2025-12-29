کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از روز سه شنبه (۹ دی) تا پایان هفته جاری کاهش محسوس دما، وقوع یخبندان‌های شبانه و مه‌گرفتگی در برخی مناطق استان محتمل است.

ورود موج سرما به کرمان؛ ثبت بارش‌های قابل توجه و احتمال یخبندان

ورود موج سرما به کرمان؛ ثبت بارش‌های قابل توجه و احتمال یخبندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از روز سه شنبه (۹ دی) تا پایان هفته جاری کاهش محسوس دما، وقوع یخبندان‌های شبانه و مه‌گرفتگی در برخی مناطق استان محتمل است.

فهیمه راستی دوشنبه هشتم دی درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار نارنجی شماره ۶ و هشدار زرد شماره ۳۹، طی امروز و فردا (۸ و ۹ دی) ناپایداری‌های جوی به صورت بارش باران، بارش برف در ارتفاعات و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در سطح استان ادامه خواهند داشت.

وی افزود: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در مناطق شرقی استان وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک و احتمال اختلال تردد در محور‌های مواصلاتی منتهی به استان سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: به لحاظ دمایی نیز از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری کاهش محسوس دما، وقوع یخبندان‌های شبانه و مه‌گرفتگی در برخی مناطق استان محتمل است.

وی با اشاره به مجموع بارش سامانه اخیر تا ساعت ۹:۳۰ امروز در سطح استان کرمان بیان کرد: در کهنوج ۲۹.۱ میلیمتر، میانده جیرفت ۱۱.۱، جیرفت ۱۰.۸، بافت ۷.۸، رابر ۲۵.۸، رودبار ۱۵.۴، ساردوئیه ۱۳ میلیمترف کرمان ۶.۴ و ۱۰.۵ میلیمتر بارش ثبت و در برخی نقاط کوهستانی و سردسیر بارش برف گزارش شده است.