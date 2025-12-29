تأکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر تأمین حقآبه تالاب و ساماندهی پساب صنایع
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به برداشتهای غیرمجاز در بالادست، از تأمین نشدن حقآبه تالاب خبر داد و بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای احیای تالاب و اصلاح روند تصفیه پساب صنایع تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شینا انصاری افزود: بهدلیل برداشتهای غیرمجاز آبی که در بالادست انجام شده، حقآبهای که باید برای این تالاب تأمین میشد، متأسفانه محقق نشده است.
وی ادامه داد: موضوع این تالاب بهطور جدی در نخستین جلسه ستاد احیای تالابها با حضور دکتر عارف، معاون اول محترم رئیسجمهور، مطرح خواهد شد و حقآبهای که باید به این تالاب اختصاص یابد، با همکاری همه دستگاههای ذیربط حتماً باید تحقق پیدا کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه با اشاره به بازدید از تصفیهخانه فاضلاب گفت: این تصفیهخانه حدود دو دهه پیش افتتاح شده و در زمان طراحی، متناسب با صنایع فعال آن دوره پیشبینی شده بود، اما در شرایط فعلی، با توجه به توسعه و تنوع صنایع مستقر، اقدامات جدیدی ضروری است.
انصاری تصریح کرد: صنایعی که در حال حاضر فعالیت دارند، با توجه به نوع و میزان تولید خود، ملزم به نصب و راهاندازی سیستم پیشتصفیه هستند تا پساب خروجی پس از استانداردسازی، وارد تصفیهخانه فاضلاب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی و کمک به احیای تالاب خواهد داشت.