به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حکایت قصه ما جوان ۳۶ ساله‌ای است که در سال ۱۴۰۰ تنها با یک راس گاومیش اشتغالی کوچک، اما پر برکت در دل روستایی دور افتاده در بخش بلوکات رودبار آغاز و تنها ظرف ۲ سال تعداد گاومیش‌های خود را به ۱۵ راس رساند.

حالا این کارآفرین موفق از نبود حمایت مسئولان گلایه دارد و میگوید در صورت نگاه ویژه مسئولان جوانان زیادی را مشغول به کار خواهد کرد.