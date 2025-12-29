مدارس شهر مجن در شهرستان بسطام بدلیل سرما و برودت هوا و یکی از مدارس شهر سمنان به دلیل پیشگیری از بیماری فردا سه شنبه ۹ دی ماه بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با توجه به اینکه کلاس سوم پویش دبستان دخترانه غیر دولتی بوستان شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بوده و با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درخواست و پس از تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در آن، در روز سه شنبه هفته جاری، ۹ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.

فعالیت مدارس ابتدایی شهر مجن از توابع منطقه بسطام بدلیل برودت هوا و یخ زدگی معابر فردا به صورت غیر حضوری است.

مدیران محترم مراکز آموزشی توجه داشته باشند که هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتما مورد نظارت قرار می‌گیرد که کلاس ها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود.

مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.