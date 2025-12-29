طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، یکی از کلاس های دبستان بوستان فردا سه شنبه بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با توجه به اینکه کلاس سوم پویش دبستان دخترانه غیر دولتی بوستان شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بوده و با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درخواست و پس از تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در آن، در روز سه شنبه هفته جاری، ۹ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.

مدیران محترم مراکز آموزشی توجه داشته باشند که هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتما مورد نظارت قرار می‌گیرد که کلاس ها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود.

مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.