به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه بررسی معضل فاضلاب زندان با حضور روح‌بخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت، رئیس زندان و جمعی از مسئولین حوزه بهداشت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار جیرفت در این جلسه با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی شهروندان گفت: معضل فاضلاب زندان یکی از مشکلات جدی شهرستان است و رفع آن نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان در هر موضوعی که سلامت مردم را در بر گیرد در خط مقدم اقدامات هستند و باید با تعامل، همکاری و هم‌افزایی زمینه رفع هرچه سریع‌تر این مشکل را فراهم کنند.

بیگ‌زاده همچنین بر ضرورت آغاز فوری عملیات اجرایی برای حل معضل فاضلاب زندان تأکید و خاطرنشان کرد: فرمانداری پیگیر رفع این مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد بود.