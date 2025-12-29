پخش زنده
جلسه بررسی معضل فاضلاب زندان با حضور روحبخش بیگزاده فرماندار جیرفت، رئیس زندان و جمعی از مسئولین حوزه بهداشت و مسئولان دستگاههای اجرایی، در محل فرمانداری برگزار شد.
فرماندار جیرفت در این جلسه با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی شهروندان گفت: معضل فاضلاب زندان یکی از مشکلات جدی شهرستان است و رفع آن نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان در هر موضوعی که سلامت مردم را در بر گیرد در خط مقدم اقدامات هستند و باید با تعامل، همکاری و همافزایی زمینه رفع هرچه سریعتر این مشکل را فراهم کنند.
بیگزاده همچنین بر ضرورت آغاز فوری عملیات اجرایی برای حل معضل فاضلاب زندان تأکید و خاطرنشان کرد: فرمانداری پیگیر رفع این مشکل در کوتاهترین زمان ممکن خواهد بود.