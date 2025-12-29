به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان و مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن، آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرستان کرمان بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح اتخاذ شد.

در راستای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، روند اقدامات انجام‌شده و چالش‌های موجود برخی پروژه‌های این طرح در شهرستان کرمان مورد بررسی، جمع‌بندی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

این نشست با حضور علی حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، مجید شارقی مدیرکل دفتر امور نظارت عالی فنی پروژه‌ها و معاون فنی امور نظارت عالی فنی پروژه‌ها سازمان ملی زمین و مسکن، معاونان حوزه‌های مسکن و ساختمان، معماری و شهرسازی، املاک و حقوقی، همچنین رؤسای ادارات بازرسی، حقوقی، واگذاری و نظارت طرح‌ها و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

در ادامه جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرستان کرمان ارائه و چالش‌ها و موانع اجرایی برخی پروژه‌ها مطرح شد.

در پایان مقرر شد مشکلات پروژه‌های دارای مانع، به‌منظور تسریع در روند رفع موانع و اتخاذ تصمیمات لازم، به سازمان ملی زمین و مسکن ارسال و به‌صورت ویژه پیگیری شود.