به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیریت بحران پیرانشهر اعلام کرد: با توجه به بارش برف و کولاک شدید در این شهرستان، محور مرز تمرچین مسدود و تردد کلیه وسایل نقلیه، به‌ویژه خودرو‌های سنگین و ترانزیتی، در این محور تا فردا سه شنبه ممنوع می‌باشد.

همچنین تردد مرزنشینان در قالب فعالیت رویه تجارت مرزنشینی در مرز تمرچین درسه روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه؛ ۹، ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

از تمام شهروندان، رانندگان و مرزنشینان درخواست می‌شود در بازه‌های زمانی اعلام‌شده از مراجعه و تردد به مرز تمرچین خودداری نمایند.